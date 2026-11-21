ثمن وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور أشرف سعد سليمان، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية واعية لمكانة القارة الأفريقية.

وقال النائب سليمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رؤية الرئيس السيسي تضع أفريقيا شريكا في صياغة مستقبل النظام الدولي، و تجعل السلام والتنمية أساس استقرار القارة، موضحا أن ما طرحه الرئيس السيسي خلال المنتدى يعكس رؤية واعية لطبيعة التحولات الدولية التي تفرض على دولها الانتقال من موقع التأثر بالأزمات إلى موقع المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الدولي.

وأشار إلى أن الرسائل التي طرحها الرئيس السيسي جاءت لتؤكد مجموعة من الثوابت المهمة؛ في مقدمتها ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، وترسيخ حق القارة في أن تكون شريكًا أصيلًا في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ لنتائجه.

ونوه وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بأن تأكيد الرئيس السيسي على وضع التنمية في صميم الأولويات الأفريقية، وإصلاح النظام المالي الدولي، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، يعكس إدراكًا عميقًا بأن السلام الحقيقي لا يتحقق دون تنمية عادلة، وأن استقرار الشعوب يرتبط بقدرتها على مواجهة الفقر وتحقيق تطلعاتها.

وشدد على أن هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تواجهه القارة من تحديات أمنية واقتصادية متشابكة؛ بما يجعل إعادة الإعمار وبناء السلام وتعزيز الشراكات التنموية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.

ولفت إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تؤكد من خلال هذا المنتدى أنها لا تنظر إلى أفريقيا باعتبارها مجرد امتداد جغرافي، بل باعتبارها عمقًا استراتيجيًا وشريكًا في صناعة المستقبل، وأن صوت القارة يجب أن يكون حاضرًا ومؤثرًا في تشكيل نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا.

وأكد النائب أشرف سليمان، أن أفريقيا لا تحتاج فقط إلى مناقشة تحدياتها، بل إلى امتلاك أدوات التأثير في مستقبلها وهذه هي جوهر الرسالة المصرية.