أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن الاتفاقات التي توصلت إليها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمتهما في بروكسل ستدخل حيز التنفيذ، بغض النظر عن نتائج المفاوضات المنفصلة بشأن الرسوم الدراسية لطلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية.

وقال ميليباند، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم "السبت"، إن الحكومة البريطانية ستتقدم بتشريعات إلى البرلمان لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال القمة، مشدداً على أن دخولها حيز التنفيذ لن يكون مشروطاً بحسم ملف الرسوم الجامعية.

وتتضمن الحزمة الجديدة إزالة معظم الضوابط المفروضة على صادرات المواد الغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل التزام لندن بتطبيق بعض قواعد التكتل اعتباراً من عام 2028، إلى جانب اتفاقات في مجالات الطاقة وبرنامج جديد لتسهيل تنقل الشباب بين الجانبين.

خلاف حول الرسوم الجامعية

ولا تزال مسألة الرسوم الدراسية لطلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية عالقة، بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي معاملة طلابه معاملة الطلاب البريطانيين من حيث الرسوم الجامعية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إنها واثقة من إمكانية التوصل إلى حل بشأن هذه القضية.

وفي المقابل، أوضح ميليباند أن الاتفاقات المبرمة لا تتضمن تقديم المملكة المتحدة مساهمات جديدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

17 مليار جنيه مكاسب متوقعة للاقتصاد البريطاني

وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي للاتفاق، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إن تقديرات وزارة الخزانة تشير إلى إمكانية تعزيز الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ما يعادل نحو 22.2 مليار دولار.

لكن زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش انتقدت هذه التقديرات، واعترضت على إلزام المزارعين البريطانيين بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وعن احتمالات عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً، قال ميليباند إن «جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة»، لكنه أكد أن الحكومة ستلتزم بخطوطها الحمراء الحالية طوال فترة البرلمان الحالي.