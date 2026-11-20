اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على إزالة بعض الحواجز التجارية وتوسيع فرص السفر والعمل أمام الشباب، في إطار مساعيهما لإعادة بناء العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون من خلال شراكة وصفاها بأنها "طموحة وديناميكية"، مع تأجيل اتخاذ قرارات رئيسية بشأن تخفيف تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأكد الجانبان - في بيان مشترك عقب قمة عقدت في بروكسل - التوصل إلى اتفاقات تقضي بإلغاء عمليات التفتيش على الحدود للمنتجات النباتية والحيوانية، وخفض ضرائب الكربون على بعض الصادرات من خلال ربط نظامي تداول الانبعاثات لدى الطرفين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام 100 ألف شاب من كل جانب للإقامة والعمل في دول الجانب الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات بشأن عدد من الملفات، من بينها تحديد الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا ونظرائهم البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي، ومنحا نفسيهما ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يمثل "نقطة تحول" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما وصفه رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بأنه "لحظة تاريخية"، مؤكدا أن القمة تمثل خطوة نحو تجاوز آثار الانفصال وإعادة بناء جسور التعاون مع أقرب جيران بلاده وأكبر أسواقها.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا انفتاح الاتحاد على إقامة أوثق علاقة ممكنة مع بريطانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عضوية الاتحاد تترتب عليها التزامات، من بينها مبادئ السوق الموحدة المتعلقة بحرية حركة السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال.

تأتي هذه القمة، وهي الثانية بين الجانبين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود تعزيز العلاقات بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال قبل نحو عشر سنوات، ودخوله حيز التنفيذ قبل ست سنوات، فيما لا تزال ملفات أخرى، تشمل أسواق الكهرباء والقواعد المنظمة للصناعة، بحاجة إلى مفاوضات خلال الأشهر والسنوات المقبلة.