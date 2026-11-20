حذر اللواء حامد فايد، رئيس القسم الفني بمباحث الإنترنت سابقًا والخبير بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من تزايد الجرائم الإلكترونية وتنوع أساليب ارتكابها، مؤكدًا أن الإنترنت أصبح ساحة لارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وأن بلاغات الابتزاز الإلكتروني والاحتيال تأتي في مقدمة البلاغات التي تتلقاها مباحث الإنترنت.

وأوضح فايد، خلال حواره ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن الابتزاز الإلكتروني يقوم على التهديد المصحوب بطلب، من خلال إرسال رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل المتهم معلومات أو صورًا شخصية للضغط على الضحية وإجباره على تنفيذ مطالبه.

الاتصالات

وأشار إلى أن الابتزاز قد يرتبط بصور أو تفاصيل شخصية تخص المجني عليه أو أحد أفراد أسرته، إذ يهدد المتهم بنشر هذه المعلومات أو الصور مقابل الحصول على أموال أو تنفيذ طلبات معينة، مستغلًا خوف الضحية من الفضيحة أو الإساءة إلى سمعته.

سرقة الحسابات وسيلة لابتزاز الضحايا

ولفت رئيس القسم الفني بمباحث الإنترنت سابقًا إلى أن بعض الوقائع تبدأ بإرسال صور شخصية عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ثم يتعرض الحساب للاختراق أو السرقة، ليتمكن الجاني من الاستيلاء على الصور واستخدامها لاحقًا في تهديد أصحابها وابتزازهم.

وأضاف أن هناك وقائع تتعرض فيها زوجات لسرقة صور أرسلنها إلى أزواجهن، بعد اختراق الحسابات أو الاستيلاء عليها، ثم يستخدم الجناة هذه الصور وسيلة للتهديد والضغط على الضحايا.

وشدد فايد على خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، في ظل استغلال المجرمين للبيانات والصور الشخصية، مؤكدًا أن تنوع الجرائم عبر الإنترنت يجعل حماية الحسابات والخصوصية أمرًا بالغ الأهمية.