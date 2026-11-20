أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس تحولًا منهجيًا في طريقة صياغة السياسة العامة، مشيرًا إلى أن المخرجات لم تعد مجرد عناوين عامة أو رؤى نظرية، وإنما تحولت إلى أطر تنفيذية محددة بالأرقام والمدد الزمنية والجهات المسؤولة ومؤشرات الأداء.

حويل مخرجات الحوار إلى خطط تنفيذية يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وقال عمران، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن هذا التحول يمثل انتقالًا من مرحلة صياغة الرؤى إلى مرحلة التنفيذ الملزم، بما يعكس وجود إرادة لتحويل التوصيات إلى إجراءات وخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وأضاف أن تحديد آليات التنفيذ يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية، من خلال توفير مرجعية واضحة أمام المواطنين والمجتمع لمتابعة تنفيذ التوصيات ومحاسبة الجهات المعنية بشأن مدى الالتزام بها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تحويل مخرجات الحوار إلى إجراءات وخطوات تنفيذية وخطط عملية يسهم في بناء الثقة بين الحوار والقرار، ويعزز مصداقية العملية الحوارية من خلال ترجمة ما يُطرح من رؤى وتوصيات إلى نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الجهات والوزارات المعنية، وهو ما من شأنه الحد من التعارض والتشدد بين الوزارات، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف المحددة.

ولفت عمران إلى أن من بين الملفات التي تضمنتها الخطط التنفيذية الإعلان عن إنشاء مدارس والتوسع في أعدادها، مؤكدًا أن هناك جهودًا تُبذل على أرض الواقع لتحويل التوصيات إلى خطة عامة تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة.