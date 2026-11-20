أصدر الباحث والروائي الدكتور محمد الفزاري كتابه الأكاديمي الجديد «القابوسية»، الذي يتناول تشكّل نظام السلطان قابوس بن سعيد وطبيعته السياسية، من خلال دراسة التفاعل بين ثلاثة عوامل رئيسة، هي الهيمنة البريطانية، والشرعية السياسية، والمقاومة في عُمان.



ويتتبع الكتاب التحولات التي شهدتها بنية السلطة ومصادر الشرعية السياسية في عُمان، بدءًا من البنى الاجتماعية والسياسية التي سبقت الهيمنة البريطانية، مرورًا بتوسع النفوذ البريطاني وترسيخه عبر الاتفاقيات والمعاهدات، وما نتج عن ذلك من تغيرات في طبيعة الحكم ومصادر شرعيته. كما يبحث في استمرار الهيمنة البريطانية رغم التحولات التي شهدتها المنطقة، وكيف أعادت بريطانيا تشكيل نفوذها والتكيف مع الظروف الجيوسياسية الجديدة.

وفي هذا السياق، يطرح الكتاب أطروحة مفادها أن عُمان، رغم استقلالها الرسمي، ظلت تعمل بوصفها محمية بريطانية بحكم الأمر الواقع، من خلال شبكة من الاتفاقيات والمعاهدات وأشكال الدعم السري.



كما يتناول الكتاب محاولات استعادة السيادة العُمانية، من خلال دراسة شرعية الإمامة التقليدية القائمة على المرجعية الإباضية والتضامن القبلي، وصولًا إلى الثورة العُمانية اليسارية المعروفة بثورة ظفار، التي شهدت تحولات أيديولوجية انتهت إلى تبني الماركسية اللينينية.

ويناقش الكتاب طبيعة التحدي الذي مثلته حركات المقاومة للهيمنة البريطانية، والسياق السياسي الذي مهد لوصول قابوس إلى السلطة.



وفي تحليله لنظام قابوس، يتوقف المؤلف أمام طبيعة النظام السياسي الذي تشكل بعد عام 1970، ومدى استمرارية الهيمنة البريطانية في ظله. ويطرح الكتاب رؤية نقدية مفادها أن قابوس، رغم محاولاته النأي بنفسه عن إرث سلفه، لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة السيادة الإمبريالية البريطانية.

ويتألف الكتاب من أربعة أجزاء رئيسة؛ يتناول الأول عُمان قبل الهيمنة الإمبريالية البريطانية وبعدها، ويبحث الثاني في محاولات استعادة السيادة العُمانية، فيما يخصص الجزء الثالث لدراسة تكوين نظام قابوس وطبيعته السياسية، ويتناول الجزء الرابع السيطرة على المعلومات والمجتمع المدني، وانتفاضة عام 2011، ودور وسائل الإعلام المستقلة.

ومن خلال هذه المحاور، يقدم «القابوسية» قراءة تاريخية وسياسية نقدية للعلاقة بين عُمان وبريطانيا، كاشفًا عن تداخل الهيمنة والشرعية والمقاومة في تشكيل النظام السياسي العُماني، وكيف انتهت هذه المسارات إلى بروز ما يسميه المؤلف «القابوسية» بوصفها مفهومًا تحليليًا لفهم طبيعة الدولة والمجتمع في عهد قابوس.