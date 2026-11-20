تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن وضع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن النادي الإنجليزي يحتاج إلى أن يكون في مكانة مختلفة عما هو عليه حاليًا، في ظل التحديات التي يواجهها الفريق ورغبته في استعادة حضوره القوي على الساحة الكروية.

مانشستر ستي

وقال بوتشيتينو في تصريحاته: «يحتاج مانشستر يونايتد إلى أن يكون في مكان مختلف عما هو عليه الآن»، وهي الكلمات التي تعكس رؤيته بأن الوضع الحالي للنادي لا يتناسب مع تاريخه وإمكاناته، خاصة أن الفريق يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وتاريخًا حافلًا بالإنجازات على المستويين المحلي والأوروبي.

ويعيش مانشستر يونايتد ضغوطًا مستمرة من أجل استعادة بريقه والمنافسة على الألقاب، بعدما ابتعد خلال السنوات الأخيرة عن الصورة التي اعتاد الظهور بها في حقبة النجاحات الكبرى، وأصبح مطالبًا بإعادة بناء فريق قادر على منافسة كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتظل جماهير الشياطين الحمر في انتظار عودة الفريق إلى منصات التتويج، خصوصًا أن طموحات النادي لا تقتصر على تحسين النتائج أو ضمان مركز متقدم في جدول الترتيب، بل تمتد إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتفتح تصريحات بوتشيتينو الباب أمام الحديث عن حجم التغييرات التي يحتاجها مانشستر يونايتد خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الإدارة أو الجهاز الفني أو تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

ويظل التحدي الأكبر أمام النادي هو تحويل طموحات العودة إلى القمة إلى واقع ملموس داخل الملعب، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنجليزي، وامتلاك الأندية الكبرى مشروعات رياضية مستقرة تسعى من خلالها إلى حصد البطولات باستمرار.