في مشهد غير مألوف داخل أروقة السياسة، فاجأ نائب أسترالي شريكته بطلب الزواج منها خلال إلقائه كلمته الوداعية أمام البرلمان، في لحظة رومانسية تحولت إلى مناسبة احتفالية وسط تصفيق وهتافات النواب.

وشهد برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الخميس 19 نوفمبر، مفاجأة غير تقليدية، بعدما تقدم النائب جوردان لاين، عضو الحزب الليبرالي وممثل دائرة رايد، بطلب الزواج من شريكته ناتالي، التي تجمعه بها علاقة استمرت لأكثر من 10 سنوات.

وخلال كلمته الأخيرة أمام الجمعية التشريعية، أخرج لاين خاتم الخطوبة ووجّه حديثه إلى شريكته قائلاً: «سيدي الرئيس، سؤالي الأخير بصفتي نائباً عن رايد موجّه إلى حبيبتي ناتالي.. هل تقبلين الزواج مني؟».

وأثار الموقف تفاعلاً واسعاً داخل قاعة البرلمان، حيث وافقت ناتالي على طلب الزواج، وسط تصفيق الحاضرين، قبل أن يضع النائب خاتم الخطوبة في إصبعها ويتبادلا قبلة أمام النواب.

ولم يكتفِ لاين بذلك، بل حرص على توثيق اللحظة في السجلات البرلمانية الرسمية، قائلاً: «أود أن أسجل في محضر البرلمان أنها قالت نعم»، فيما علّق رئيس الجمعية التشريعية، غريغ بايبر، مازحاً بأن البرلمان الثامن والخمسين سيُذكر باسم «برلمان الحب».

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان لاين، البالغ من العمر 32 عاماً، قراره عدم الترشح مجدداً في انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز المقررة في مارس 2027، ليختتم مسيرته البرلمانية بلحظة شخصية استثنائية، بعيداً عن أجواء الخلافات والمناقشات السياسية.