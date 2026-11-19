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عقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اجتماعا ثنائيا مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على هامش مشاركتهما في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" المنعقد في مدينة "شنتشن" جنوب الصين.

وقال ألبانيز - خلال منشور على صفحته الرسمية في منصة "إكس" اليوم الخميس - إن أستراليا والمكسيك تدركان المزايا التي تحققها التجارة الحرة والمفتوحة فهي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصادات وتوفير فرص جديدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف ألبانيز أن بلاده والمكسيك تعملان سويا على مواصلة البناء على ماتم تحقيقه من إنجازات.

وقد انطلقت أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة "شنتشن" الصينية، بمشاركة واسعة من ممثلي الأوساط السياسية والاقتصادية، لبحث مستقبل التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، إلى جانب ملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، وسط اهتمام دبلوماسي متزايد بالاجتماعات المرتقبة بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة.