قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن مناقشات رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا حول أوكرانيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) "ليست من شأن أستراليا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ألبانيز في مدينة شنتشن الصينية لحضور قمة (أبيك)، بحسب هيئة البث الأسترالية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المناسب مناقشة قضية أوكرانيا خلال الاجتماع الذي يجمع الولايات المتحدة والصين وروسيا، قال ألبانيز إن "تحديد من يلتقي بمن ليس أمرا من اختصاص لأستراليا".

وأضاف: "نحن نؤكد أن أي حل أو سلام -وهو ما نتطلع لرؤيته في أوكرانيا- يجب أن يكون وفقا لشروط أوكرانيا".

ومع ذلك، أشار ألبانيز إلى أنه "بشكل عام"، يُعد إجراء حوار بين الدول "أمرا جيدا".

وقال: "في وقت يشهد فيه العالم صراعات تفوق في عددها أي فترة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.. فإننا نتطلع إلى مزيد من الحوار وتقليل الصراعات العسكرية".

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج على هامش قمة (أبيك) غدا الخميس.