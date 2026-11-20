اتفقت اليابان مع السعودية على شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها النفطية الوطنية، حال توافر ظروف سوقية مواتية، وفقا لما أعلنه البلدان اليوم الجمعة.

ويشمل الاتفاق أيضا توسيع الطاقة التخزينية المتاحة للسعودية في اليابان، إذ ستحصل المملكة، التي تتوفر لها بالفعل سعة تخزينية تبلغ 8 ملايين برميل، على إمكانية استخدام سعة إضافية مؤقتة تصل إلى 16 مليون برميل.

وبدأت السعودية بالفعل إعادة ملء مخزوناتها من النفط الخام في مرافق التخزين باليابان، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع افتراضي بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا.

وأكد الوزيران التزام بلديهما بمواصلة التعاون لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدول المستوردة للنفط إلى إعادة بناء احتياطياتها التي استُخدمت خلال اضطرابات إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية، فيما عادت تدفقات النفط من الدول المنتجة في الخليج إلى مستويات تقترب من معدلات ما قبل الحرب.

وبالنسبة للسعودية، يتيح تخزين النفط الخام في اليابان تقريب الإمدادات من الأسواق الآسيوية، وإمكانية الاستفادة منها حال تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز مجددا. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر قد قال الشهر الماضي إن المملكة أجرت محادثات مع حكومات أجنبية بشأن إتاحة استخدام شركة النفط المملوكة للدولة لمرافق التخزين الاستراتيجية التابعة لها.