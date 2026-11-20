شهد سباق أكثر لاعبي كرة القدم تسجيلًا للأهداف على مستوى الأندية خلال عام 2026 مفاجآت لافتة، بعدما تصدر لاعبون بعيدون عن دائرة نجوم الصف الأول في أوروبا المشهد، متفوقين على أسماء بارزة بحجم هاري كين ورافينيا.

وبحسب التصنيف الذي نشره موقع «Planet Football»، جاء الكرواتي ديون بيلجو، مهاجم دينامو زغرب، في صدارة القائمة برصيد 46 هدفًا، متقدمًا على الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، الذي سجل 42 هدفًا، بينما احتل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، المركز الثالث برصيد 41 هدفًا.

ديون بيلجو يتصدر قائمة هدافي العالم

فرض الكرواتي ديون بيلجو نفسه على قمة ترتيب هدافي الأندية خلال عام 2026، بعدما وصل إلى 46 هدفًا بقميص دينامو زغرب، ليواصل تألقه منذ عودته إلى الدوري الكرواتي في عام 2025.

وكان بيلجو سجل 38 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق، قبل أن يرفع حصيلته التهديفية خلال الموسم الحالي، ويصبح أحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في قائمة هدافي العام.

إيفان توني يتفوق على هاري كين

احتل الإنجليزي إيفان توني المركز الثاني برصيد 42 هدفًا مع الأهلي السعودي، ليصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلًا للأهداف مع الأندية خلال العام، متفوقًا على مواطنه هاري كين.

ويقدم توني مستويات تهديفية مميزة مع الفريق السعودي، بعدما سجل 13 هدفًا خلال أول 9 مباريات له هذا الموسم، لترتفع حصيلته الإجمالية في عام 2026 إلى 42 هدفًا، ويواصل مطاردة صدارة القائمة.

هاري كين ثالثًا في ترتيب الهدافين

جاء هاري كين في المركز الثالث بعدما سجل 41 هدفًا مع بايرن ميونخ خلال عام 2026، ليواصل تأكيد مكانته بين أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.

ورغم ابتعاده عن المركزين الأول والثاني، فإن مهاجم الفريق البافاري حافظ على موقعه بين أصحاب الحصيلة التهديفية الأعلى، متقدمًا على العديد من نجوم الدوريات الكبرى.

أسماء مفاجئة في قائمة أفضل الهدافين

شهدت القائمة حضورًا لافتًا لعدد من المهاجمين الذين لا يتمتعون بالشهرة نفسها التي تحظى بها الأسماء الأوروبية البارزة، إذ جاء التشيلي فرناندو زامبيدري في المركز الرابع برصيد 39 هدفًا مع جامعة كاتوليكا.

وحل كيفن توريس في المركز الخامس برصيد 36 هدفًا، بينما جاء المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية السعودي، في المركز السادس بالرصيد نفسه.

كما ظهر بيرجسون، مهاجم جوهور دارول تاكزيم، في المركز السابع برصيد 34 هدفًا، متساويًا مع البرازيلي كريجور مورايس، لاعب سيلانجور الماليزي، الذي احتل المركز الثامن.

وجاء الغامبي با عثمان جاي في المركز التاسع بعدما سجل 33 هدفًا مع فيساخا، بينما أكمل البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، قائمة العشرة الأوائل بالرصيد نفسه.

رافينيا يتقدم على هالاند ومبابي.. وميسي خارج القائمة

سجل رافينيا 33 هدفًا خلال 33 مباراة مع برشلونة في عام 2026، ليكون أحد ممثلي الدوريات الأوروبية الكبرى في القائمة، متفوقًا على أسماء بارزة مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وفي المقابل، غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، عن قائمة العشرة الأوائل، رغم تسجيله 30 هدفًا خلال العام، بفارق ثلاثة أهداف فقط عن رافينيا صاحب المركز العاشر.

وتعكس القائمة تنوعًا واضحًا في خريطة الهدافين خلال عام 2026، بعدما نجح لاعبون من دوريات آسيوية وأمريكية ولاتينية في التفوق على عدد من نجوم كرة القدم الأوروبية.

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