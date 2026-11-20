أشاد المخرج والمنتج الجزائري الكبير أحمد راشدي بالتطور الذي تشهده السينما والدراما المصرية، معرباً عن إعجابه بالمستوى الفني والتقني الذي وصلت إليه الأعمال الدرامية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن ما شاهده من مسلسلات خلال موسم رمضان الماضي جعله يشعر بحجم التطور الكبير الذي تشهده الصناعة، إلى درجة أن بعض الأعمال أصبحت قريبة من مستويات الإنتاج الدرامي الأمريكي والعالمي.

وقال أحمد راشدي، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن زيارته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم تكن الأولى، لكنه لاحظ هذه المرة وجود اهتمام أكبر وتطور واضح في مستوى التنظيم والفعاليات، مشيراً إلى أن المهرجانات السينمائية تمثل مساحة مهمة للتواصل بين صناع السينما، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الصناعة.

وأضاف أن هناك الكثير من الأفكار والإمكانات التي يمكن أن تتحول إلى مشروعات سينمائية خلال عامين أو حتى عشر سنوات، وأن التطور المستمر في أدوات الإنتاج والتقنيات يفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين، ويجعل من الضروري مواكبة هذا التغيير وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية.

أحمد راشدي يشيد بتطور الدراما المصرية

وتحدث المخرج الجزائري عن التطور اللافت في الدراما المصرية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يمنح السينمائيون المصريون اهتماماً أكبر بعالم المسلسلات، وألا ينظروا إليها باعتبارها مجالاً منفصلاً أو أقل أهمية من السينما، مؤكداً أن الأعمال الدرامية أصبحت تُنفذ بمهارات وإمكانات فنية وتقنية استثنائية.

وأوضح أن المسلسلات المصرية فرضت نفسها بقوة من خلال أعمال ذات مستوى فني مرتفع، وأن ما شاهده خلال موسم رمضان الماضي كان مفاجأة بالنسبة له، خاصة أنه لم يكن من متابعي المسلسلات بصورة منتظمة، لكنه فوجئ بالمستوى الذي وصلت إليه بعض الأعمال، سواء على مستوى التصوير أو التنفيذ أو أداء الممثلين.

وأشار راشدي إلى أن التطور التقني أصبح متاحاً بصورة أكبر، وأن الكثير من الأدوات المستخدمة خلف الكاميرا باتت سهلة التعلم والاستخدام، لكن التحدي الحقيقي يظل في العنصر البشري، وقدرة المخرج على اختيار الممثلين وتوجيههم، وتوظيف إمكاناتهم أمام الكاميرا بالشكل الصحيح.

الإنتاج المشترك بين الدول العربية ضرورة

وأكد أحمد راشدي أهمية تعزيز الإنتاج السينمائي المشترك بين الدول العربية، مشدداً على أن التعاون الفني يجب ألا يتوقف عند الحدود الجغرافية، وأن السينما العربية بحاجة إلى مشروعات تجمع المبدعين من مختلف البلدان، بما يسمح للأعمال بالوصول إلى جمهور أوسع.

وأضاف أنه بصفته مخرجاً ومنتجاً جزائرياً، يحمل محبة كبيرة لمصر لأسباب عديدة، ويرى أن العلاقات السينمائية بين البلدين يجب أن تتجاوز الحديث عن مشكلات الصناعة والتوزيع والعرض، لتصل إلى مرحلة التعاون الحقيقي وتقديم أعمال مشتركة.

واستعاد راشدي تجربته مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين، مشيراً إلى أن التعاون بين المبدعين من مختلف الدول العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتقديم سينما تتجاوز حدود الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن مثل هذه التجارب تفتح أبواباً جديدة أمام صناع الأفلام والجمهور في المنطقة العربية.

وشدد على أن الإنتاج المشترك من شأنه أن يمنح الأفلام فرصاً أكبر للعرض والتوزيع، وأن يتيح لها الوصول إلى جمهور لا تستطيع الوصول إليه إذا ظلت محصورة داخل سوق سينمائية واحدة، فضلاً عن إمكانية تقديم أعمال تحظى باهتمام الجمهور العالمي.

مستقبل السينما في ظل التطور التكنولوجي

وقال إن صناعة السينما المصرية نجحت في إثبات حضورها خلال الفترة الأخيرة، وأن ما تشهده من تطور في مستوى الإنتاج والممثلين والتقنيات يعكس وجود طاقات فنية قادرة على المنافسة خارج حدود المنطقة العربية.

إعادة اكتشاف الأفلام القديمة بجودة أفضل

وأشاد راشدي باهتمام المهرجان بتكريم الأفلام وإعادة ترميم الأعمال السينمائية القديمة بجودة عرض أفضل، معتبراً أن الحفاظ على التراث السينمائي وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة هذه الأعمال يمثلان جانباً مهماً من دور المهرجانات السينمائية.

وأوضح أن السينما العربية تمتلك أعمالاً مهمة تضاهي في قيمتها ومستواها الفني نماذج بارزة من السينما العالمية، وأن إعادة ترميم الأفلام القديمة والحفاظ عليها تمنح الجمهور فرصة جديدة لاكتشاف تاريخ السينما وتقدير الجهود الإبداعية التي قدمها روادها.

واختتم أحمد راشدي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل السينما العربية يرتبط بقدرتها على التطور والانفتاح والتعاون، والاستفادة من الإمكانات التقنية الحديثة، مع الحفاظ على قيمة العنصر البشري والإبداع الفني، مشيراً إلى أن بناء صناعة سينمائية عربية قوية يتطلب تكاتف صناع السينما في مختلف البلدان، والعمل على إنتاج أفلام ومسلسلات قادرة على الوصول إلى الجمهور العربي والعالمي.







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