أعلنت المطربة نغم صالح أنها ستغني تتر مسلسل عنبر الموت للنجمة منة شلبي والمنتظر عرضه عبر منصة "شاهد mbc"، ضمن الـ"أوف سيزون"، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر، على أنّ يُعرض حلقتين بشكلٍ أسبوعي.

وكشفت نغم أن أغنية تتر مسلسل عنبر الموت من كلمات وألحان وتوزيع مينا سامي وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع النجمة منة شلبي والمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم واختيارها لغناء تتر هذا العمل المنتظر وأنها تنتظر بفارغ الصبر ردود الفعل بعد عرض الحلقات الأولى.

أحداث مسلسل عنبر الموت

تظهر منة شلبي خلال أحداث "عنبر الموت" بشخصية "نادية"، وهي ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، تتورط في اتهامات بقتل المرضى عمداً، ما يضعها في مواجهة سلسلة من الأزمات والتحديات. ويشاركها البطولة الفنان علي قاسم، الذي يجسد دور محاميها، حيث يتولى الدفاع عنها رغم تعرضه لتهديدات بالقتل نتيجة تمسكه بالقضية وإصراره على إثبات براءتها.

قصة مسلسل عنبر الموت

مسلسل "عنبر الموت" مستوحى من قصة حقيقية هزت الإسكندرية عام 1997، حيث تم اتهام الممرضة -عايدة- بقتل أحد المرضى عمداً والشروع في قتل حوالي 30 آخرين بحقنهم بمادة الفلاكسدين المرخية للعضلات، إضافة إلى توجيه أصابع الاتهام إليها باختلاس تلك الأدوية من المستشفى، واستمرت القضية محل النقض والاستئناف لثلاث سنوات.

صدر أول حكم ضد عايدة نور الدين بالإعدام شنقاً، ما ألغته الإجراءات القضائية اللاحقة، وخففته إلى السجن لمدة 10 سنوات، وتمكّنت عايدة من حريتها بعد 7 سنوات قضتها في السجن بسبب خطأ أكدت خلال لقاء لها بعد الإفراج عنها مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها لم ترتكبه ولم تكن تتوقع أبداً أن يكون مصيرها الحبس بعد 7 أعوام قضتها في خدمة المرضى بالمستشفى بكل أمانة.

مسلسل عنبر الموت من بطولة منة شلبي، رشدي الشامي، حمزة العيلي، علي قاسم، بسمة، أحمد خالد صالح، ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.