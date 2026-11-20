رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) ،وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتبين عدم حيازته لأية أسلحة بيضاء ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء والإستيلاء على أموالهم، وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



