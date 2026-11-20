يواصل الفنان أحمد فهمي، تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل"نجم الموسم"، والمقرر ان يخوض من خلالها أحمد فهمي، الماراثون الرمضاني.

ويأتي «نجم الموسم» في 15 حلقة، ضمن الأعمال الدرامية القصيرة ، ومن كتابة ورشة «Exi»، والتي تضم ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي، فيما يتولى حسين المنباوي مهمة الإخراج، ومن إنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث مسلسل «نجم الموسم» في إطار كوميدي حول شخصية يقدمها الفنان أحمد فهمي، يدخل في صراع مع تاجر منافس يتمتع بالذكاء، ويُعرف باسم «الدرفيل»، لتتصاعد المواجهة بينهما في سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتتطور الأحداث مع محاولة كل طرف التغلب على الآخر والتخلص من منافسه، فيما تتشابك خطوط القصة مع الجانب العائلي، خاصة بعدما تبدأ زوجة الشخصية التي يقدمها أحمد فهمي في اكتشاف حقيقة نشاطه السري، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من المواقف الكوميدية

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب أحمد فهمي وياسمين رئيس وأحمد رمزي، الفنان بيومي فؤاد وعمرو عبد العزيز، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، وسط استمرار ترشيح أسماء جديدة للمشاركة في العمل.