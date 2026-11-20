شاركت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حلا شيحة رفقة صديقاتها أثناء أداء مناسك العمرة.

حلا شيحة تستعيد ذكرياتها مع عامر منيب

وكانت حلا شيحة قد استرجعت ذكرياتها مع الفنان الراحل عامر منيب، من خلال صورة جمعتهما في كواليس فيلم «كامل الأوصاف»، الذي عُرض عام 2006، معبرة عن تقديرها لأخلاقه والتزامه الديني.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية «الاستوري» على «إنستجرام»: «لقيت الصورة دي عندي فيها عامر منيب الله يرحمه، افتكرت إزاي كان جميل وخلوق وإنسان محترم جدًا وكمان مكنش بيسيب فرض وإحنا في التصوير كان بيجمع الناس ويصلوا جماعة، يارب يرحمه رحمة واسعة يارب».

كما دعت له بالرحمة والمغفرة، وناشدت متابعيها الدعاء للراحلين من أهلهم وأحبابهم، قائلة: «اللهم اغفر لي ولوالدي، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، متنسوش تدعوا الدعاء ده وافتكروا اللي رحلوا من العالم ده من أهلنا وأحبابنا».