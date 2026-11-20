أطلق النجم اللبناني وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان «قلبي الغالي»، ليقدم لجمهوره أغنية رومانسية جديدة تحمل الكثير من مشاعر الحب والوفاء والحنين، في عمل غنائي يعكس اللون العاطفي الذي لطالما تميز به واختاره في مسيرته الفنية.



وجاءت الأغنية باللهجة اللبنانية، وتدور كلماتها حول التمسك بالحبيب إلى حد التضحية، واستحالة نسيان شخص ترك بصمة عميقة في القلب، مهما مرت السنوات وتبدلت الظروف.

ومن أبرز مقاطع الأغنية: «أنا بنسى قلبي الغالي وبعمري ما بنساك، أنا بقسى على حالي وبعمري ما بقساك»، وهي كلمات تحمل حالة وجدانية تجمع بين الحنين والإخلاص، وتعبر عن مشاعر الحب التي تظل حاضرة رغم المسافات ومحاولات النسيان.



وعلى الصعيد الفني، جاءت أغنية «قلبي الغالي» من كلمات الشاعر Seen، وألحان طارق أبو جودة، الذي تولى أيضًا مهمة الإنتاج الموسيقي، فيما حمل التوزيع الموسيقي توقيع عباس صباح.



ويأتي طرح الأغنية بعد نجاح وائل كفوري في تقديم أغنيته «قربت الشتوية»، التي أطلقها في سبتمبر الماضي، ليواصل نشاطه الغنائي وطرح أعمال جديدة لجمهوره، محافظًا على بصمته الرومانسية التي ارتبط بها على مدار مشواره الفني.