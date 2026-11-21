أعلنت الدنمارك أنها أحبطت مؤامرة روسية لاغتيال مغني الراب الأمريكي الأوكراني كييفستونر، الذي كان يستعد لإحياء حفل قرب العاصمة كوبنهاجن.

وأحبطت الشرطة الدنماركية المؤامرة المزعومة في 25 سبتمبر، عندما ألقت القبض على ثلاثة رجال كانوا يقودون سياراتهم باتجاه مكان الحفل، وبحوزتهم مسدسان محشوان وسكينان، وكان لدى أحدهم تذكرة لحضور العرض.

تقييم واضح: المخابرات الروسية وراء المحاولة

وقال راسموس كيفر كريستنسن، رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الدنماركي PET: "إن تقييمنا الواضح هو أن محاولة الاغتيال كانت مخططة من قبل أجهزة المخابرات الروسية".

وكشفت الشرطة وأجهزة الأمن يوم الجمعة عن تفاصيل المؤامرة المزعومة ضد كييفستونر، الذي يتابعه 1.5 مليون شخص على إنستجرام، وذلك عندما مثل اثنان من الرجال الذين تم اعتقالهم أمام المحكمة، ونفت السفارة الروسية في كوبنهاجن هذه الادعاءات.

صلة بعالم الجريمة

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم في محاولة القتل كانوا على صلة بعالم الجريمة الدنماركي.

وقد وُجهت إليهم تهم بموجب أحد بنود القانون الجنائي الذي يغطي مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بالإضافة إلى محاولة القتل.

ونفى الرجلان، وهما دنماركيان، هذه الادعاءات، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة الدنماركية DR.

تحذير: روسيا أكثر عدوانية ومجازفة

وقال كيفر كريستنسن للصحفيين: "إن محاولة اغتيال روسية ليست شيئاً شهدناه في الدنمارك من قبل، وهذا يعطيني انطباعاً بأن روسيا أصبحت عدوانية ومجازفة بشكل متزايد".

وأضاف: "نعتقد أن هذه القضية مهمة لفهم التهديد الذي تواجهه الدنمارك من روسيا".

وكانت المخابرات الدنماركية قد حذرت من أن روسيا قد تشن هجوماً على دولة عضو في حلف الناتو في غضون أشهر.