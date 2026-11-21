أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل بعد تعليقه على الظهور الإعلامي المكثف لشخصية أحمديان عبر القنوات الفضائية، معتبرًا أن حضوره المتكرر في البرامج الحوارية جعله محورًا للنقاشات المتعلقة بإيران، ومثيرًا تساؤلات حول أهداف هذا الحضور وتأثيره في تشكيل وعي الجمهور العربي.

وكتب أديب عبر حسابه على إكس: “‏ظاهرة أحمديان الإعلامية لم تعرف القنوات منذ زمن ضيفا، وأكرر ضيفا، يظهر بهذه الكثافة وتتركز حوله البرامج والضيوف ويكون هو محور كل شيء ويفسر أي شيء ويدافع عن كل شيء! والغريب فى الأمر أن الرجل أصبح رمزا لإيران وملاذا لكل المتعاطفين فى العالم العربى مع طهران”.

وتابع: “كل ما يقوله صحيح وتصاحبه حملة تؤيد وتحلل يوميا وكأنه لاعب كرة محترف يحرز الأهداف، وبالطبع لم تتم صناعة نموذج مضاد ولو على سبيل المنافسة والدراما، وإنما أحمديان هو الفريق المنتصر الذي يسيطر على الملعب ونأتي له بفرق مختلفة تتحداه وترحل، ولكن هو يلعب بمبدأ أن المنتصر مستمر”.

وأضاف: “أعلم مقدما أن البعض سيعتبر هذا الكلام غيرة إعلامية، ولكن الغرض هو تسليط الضوء على أمر واقع جدير بالتامل والتفكير فهو شيء لم نعرفه من قبل: أحمديان والغالب مستمر! ويبقى سؤال بسيط: هل هو موجود بكثافة لكى يعبر عن الموقف الإيرانى أم هو تحول لسلاح عندما تتوقف الأسلحة التقليدية عن العمل؟”.

واختتم: “بصراحة الرجل شاطر ومقنع وأخذ موقعا متقدما فى فترة قصيرة، لست مع المنع ولكن أيضا ضرورى أن ننتبه ماذا يحدث ونحن لا نشعر، إنه الحقن تحت الجلد ونموذج عظيم لنظرية التأثير النائم الإعلامية، فقط أسترعي انتباهكم وأترككم لكي أتابع الليله الألف بعد المائة من مناظرات أحمديان!”.