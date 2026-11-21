حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من كارثة إنسانية وشيكة تهدد قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدة أن القطاع يعيش واحدة من أسوأ أزمات الإيواء في العالم، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة تحت عنوان «شتاء غزة مأساة العالم»، حيث استعرضت حجم الأضرار السكنية والاحتياجات العاجلة لإنقاذ مئات الآلاف من النازحين.

وكشفت الوزارة أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء العدوان، منها 335 ألف وحدة هُدمت كليًا، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن، ما يعني تدمير نحو 80% من مباني القطاع.

وأشارت إلى أن طواقمها، رغم تدمير آلياتها، تمكنت بالعمل اليدوي من إزالة خطر 400 مبنى آيل للسقوط، مطالبةً بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة لمنع وقوع كوارث انهيار جديدة تهدد حياة المواطنين.

وفي ملف الإيواء، أكدت الوزارة أن 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، منها 270 ألف أسرة، أي ما يزيد على مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، وذلك بعد تدمير 90% من البنية التحتية في القطاع.

وحذرت من أن 7500 أسرة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، من بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل، فيما تحتاج نحو 200 ألف خيمة مهترئة إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي فتح ممر إنساني خاص لإدخال مستلزمات الإيواء، موضحة أن وتيرة الإدخال الحالية ستستغرق سنوات لتغطية احتياجات عام واحد فقط.

وحددت الوزارة خمس أولويات عاجلة للتدخل، على رأسها الإيواء الفوري من خلال إدخال 200 ألف خيمة، ومليون شادر، ووحدات إيواء جاهزة دون شروط.