شهدت محافظة قنا حادث اليم حيث قامت شقيقتين بالتخلص من شاب وإنهاء حياته بطعنات وإلقاء جسدة في الفرن البلدى وتحويلة لرماد ونثر رمادة في الشارع..

القبض على شقيقة المتهمة

ضبطت أجهزة الأمن بقنا، شقيقة المتهمة فى واقعة إنهاء حياة شاب متغيب وحرق جثمانه وإلقاء رماد الحرق فى أحد شوارع قرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وتبين من المعلومات الأولية أن المتهمة استعانت بشقيقتها خلال ارتكاب جريمتها فى التخلص من جثمان الشاب، حيث ساعدتها فى حرق الجثة داخل فرن بلدى، بعد طعنه بعدة طعنات قاتلة.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت بلاغ يفيد تغيب شاب فى العشرينات من العمر فى ظروف غامضة، وبدأت رحلة بحث وتحري لكشف ملابسات اختفائه، وسط حالة غموض أحاطت بمصيره، وترقب من أسرته التي تمسكت بأمل العثور عليه حيًا.

وبتكثيف التحريات، بدأت خيوط الواقعة تتكشف تدريجيا، لتشير المعلومات الأولية إلى الاشتباه في تورط سيدة في إنهاء حياة الشاب، نتيجة خلافات لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، وبعد تضييق الخناق تبين أن السيدة المشتبه بها تعدت عليه باستخدام آلة حادة ووجهت له عدة طعنات مميتة أودت بحياته فى الحال.

تفاصيل الواقعة لم تتوقف عند جريمة القتل، إذ كشفت المعلومات الأولية عن الاشتباه في إقدام المتهمة على إحراق جثمان الشاب داخل فرن بلدي على مدار 3 أيام، وتأكيداً للتخلص من آثاره وأى تفاصيل قد تكون خيطاً فى القضية الغامضة، ألقت بما تبقى من رماد جثمان الشاب في أحد شوارع القرية، في تفاصيل مأساوية زادت من صدمة الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيدة المشتبه بها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، وكشف كافة التفاصيل المحيطة بها.