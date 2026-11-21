رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بما ورد في البيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل، من إدانة صريحة للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، ودعوة المليشيات إلى الوقف الفوري لجميع أعمالها العسكرية، بما فيها الهجمات على الملاحة المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمنت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - دعوة القمة مليشيات الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعت "الخارجية" اليمنية، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى العمل مع الأمم المتحدة للضغط على المليشيات لرفع الحصار عن تعز وفتح طرقها أمام الغذاء والدواء والوقود، بما يضمن وصول الإمدادات إلى السكان واستمرار عمل المستشفيات ومضخات المياه.