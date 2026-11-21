حذّر خبراء ونشطاء في المجال البيئي، بقيادة مبادرة "إنقاذ التربة" (Save Soil)، من أن استمرار تدهور التربة قد يكبّد الاتحاد الأوروبي خسائر اقتصادية تصل إلى 509 مليارات يورو خلال دورة ميزانيته المقبلة للسنوات السبع (2028-2034).

واستناداً إلى بيانات مركز البحوث المشترك التابع للكوميسيونية الأوروبية، تتراوح الخسائر السنوية الناجمة عن تآكل التربة وتراجع الكربون العضوي والتلوث بين 40.9 و72.7 مليار يورو، في وقت تُصنّف فيه ما بين 60% و70% من الأراضي الزراعية في أوروبا على أنها غير صحية.

ودعا النشطاء إلى ضرورة إعادة هيكلة سياسة الزراعة المشتركة (CAP) في الميزانية الجديدة، عبر فرض حوافز مالية مباشرة للمزارعين للتحول نحو الممارسات المستدامة، حمايةً للأمن الغذائي وقطاع الأغذية الذي يدرّ نحو 1.5 تريليون يورو سنوياً في التكتل.