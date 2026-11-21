انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة ، الذي يعقده مركز الإمام الأشعري بالأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف تعزيز الهُوية الأزهرية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتنمية الوعي الفكري والعقدي لدى المعلمين.

انطلاق البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالتعاون بين مركز الإمام الأشعري وقطاع المعاهد

وتشهد الجلسة الافتتاحية للبرنامج مشاركة كلٍّ من: الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د. حسن جبر، عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين، ود. أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية؛ وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تأهيل الكوادر التعليمية وتحصينها بالمنهج العلمي الرصين.

وتعقب الجلسة الافتتاحية أولى المحاضرات العلمية للبرنامج؛ حيث يلقي المحاضرة الأولى أ.د. عبد الفتاح العواري، عضو هيئة كبار العلماء وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، فيما يلقي المحاضرة الثانية أ.د. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين؛ وذلك لتأصيل المفاهيم العقدية وتعميق فهم المعلمين لمرتكزات المنهج الأزهري وأصوله العلمية.

ويتضمن البرنامج، الذي يُعقد بنظامي الحضور المباشر والتدريب عن بُعد على مدار عدة أيام، سلسلة من الجلسات العلمية وورش العمل؛ تتناول مرتكزات المنهج الأزهري في بناء العقل، ونشأة مصطلح أهل السنة وأئمتهم، ومنهجية التعامل مع الشبهات العقدية وقضايا الإلحاد، والتعددية والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وقضايا النبوة والوحي، والمنهج التحليلي في دراسة النصوص العقدية.

ويأتي انعقاد البرنامج امتدادًا لمسار التعاون المشترك بين مركز الإمام الأشعري وقطاع المعاهد الأزهرية الذي انطلق في سبتمبر 2024، في ضوء دور الأزهر الشريف في بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم الأزهري، وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة وفق منهج أهل السنة والجماعة، وتحصين النشء والشباب من الأفكار المتطرفة والشبهات العقدية المعاصرة؛ حيث أسهم البرنامج منذ تدشينه في تدريب وتأهيل 10 آلاف و140 معلمًا من مختلف محافظات الجمهورية على أدوات الفكر الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية.