يسود الهدوء سوق الصرف المصرفي اليوم، إذ يتحرك الدولار الأمريكي في نطاق ضيق أمام الجنيه، بأعلى سعر شراء عند 53.85 جنيه وأقل سعر بيع عند 53.81 جنيه، ومتوسط سعر 53.81 جنيه.

ويتزامن هذا الاستقرار مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، على أن تُستأنف تعاملاتها غدا الأحد.

ونرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت

تطابقت أسعار أكبر البنوك العاملة في السوق، إذ سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

المركزي المصري يعلن سعره الرسمي

أعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

فارق بسيط بين الأسعار

سجل بنك نكست أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.85 جنيه مقابل 53.95 جنيه للبيع. وجاء بنك أبوظبي الإسلامي في المرتبة التالية بسعر 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي الكويتي 53.77 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع.

وتداول الدولار في بنكي كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي عند 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك، يليهما أبوظبي التجاري عند 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

تساوت أسعار عدد كبير من البنوك عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ومنها المصرف العربي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والشركة المصرفية العربية الدولية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول وقطر الوطني الأهلي حوالي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك الإسكندرية والكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.