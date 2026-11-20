سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 مستويات متفاوتة أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث بلغ أعلى سعر لشراء العملة الأمريكية 53.790 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل سعر البيع 53.890 جنيه.

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى عند 53.770 جنيه للشراء و53.870 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات المتاحة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 53.790 جنيه للشراء و53.890 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي 53.770 جنيه للشراء و53.870 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC سجل الدولار 53.759 جنيه للشراء و53.861 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية 53.750 جنيه للشراء و53.850 جنيه للبيع.

وسجل البنك المركزي المصري 53.742 جنيه للشراء و53.880 جنيه للبيع، وبلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 53.740 جنيه للشراء و53.840 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في كريدي أجريكول 53.720 جنيه للشراء و53.820 جنيه للبيع، وفي QNB الأهلي 53.660 جنيه للشراء و53.760 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المصري الخليجي 53.230 جنيه للشراء و53.330 جنيه للبيع.

ما أعلى وأقل سعر للدولار اليوم؟

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.790 جنيه، كما سجل أعلى سعر للبيع عند 53.890 جنيه بين البنوك الواردة.

في المقابل، سجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للشراء عند 53.230 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 53.330 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.770 جنيه للشراء و53.870 جنيه للبيع، وسجل السعر نفسه في بنك مصر، وفق البيانات المتاحة.