تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة؛ بمناسبة فوزه بلقب النسخة الثالثة من مسابقة «أول الأوائل»، الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بهذا الفوز المشرف، الذي يجسد تميز أبناء مصر في خدمة القرآن الكريم وعلومه، ويعكس ما تزخر به من نماذج علمية وقرآنية مشرفة تحقق التميز في المحافل الدولية.

وتوجه وزير الأوقاف إلى الله تعالى بالدعاء أن يبارك في علمه، وأن يجزيه خير الجزاء على جهوده في خدمة القرآن الكريم، وأن يوفقه لمواصلة عطائه وتحقيق مزيد من الإنجازات المشرفة، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة التميز والريادة في خدمة كتاب الله تعالى.