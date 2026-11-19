تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 27 مسجدًا غدًا الجمعة 20 من نوفمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد 11 مسجدًا، و صيانة وتطوير 14 مسجدًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى 411 مسجدًا، من بينها: 265 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و 146 مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (15090) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 747 مليون جنيه تقريبًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الأولياء بقرية بهدال – مركز المنيا؛ ومسجد القديم الغرباوي بقرية الغرباوي – مركز بني مزار.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل طه بقرية فزارة – مركز المراغة؛ ومسجد الخوارف بقرية مزاته شرق – مركز دار السلام.

تم صيانة وتطوير مسجد عبد الله أبو زيد بنجع العمامرة بقرية القرعان – مركز جرجا؛ ومسجد عمر مكرم بقرية دمنو – مركز سوهاج، مسجد أسمه بقرية الغنيمية ببني حميل – مركز البلينا.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية المفتي – مركز كفر شكر.

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بمجمع الكليات بجامعة بنها – مدينة بنها.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر بقرية زليتم – مركز نجع حمادي؛ ومسجد المحطة – مدينة أبو تشت.

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية المراشدة – مركز الوقف؛ ومسجد العامري بجزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو – مركز قنا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد النقرتي بحي الجنادوة – مدينة القرين – مركز أبو حماد.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية العلوية – مركز الزقازيق.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عطيفة – مركز زفتى.

وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد السلام بقرية الزينية بحري – مركز الزينية.

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق – بندر إسنا.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية الفنارة – مركز ومدينة فايد.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة (هلال الأدغم) بقرية كوم النور – مركز ميت غمر.

تم صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية دروة – مركز أجا.

وفي محافظة شمال سيناء:

تم صيانة وتطوير مسجد الوادي الأخضر بمنطقة الوادي الأخضر – مدينة الشيخ زويد؛ ومسجد آل العزائم – مدينة الشيخ زويد؛ و مسجد الزهراء بحي الكوثر – مدينة الشيخ زويد.

وفي محافظة الوادي الجديد:

تم صيانة وتطوير مسجد سيد الشهداء – مدينة الخارجة.

وفي محافظة الفيوم:

تم صيانة وتطوير مسجد علي أبو السعود بقرية أبو السعود – مركز الفيوم.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد التقوى بقرية بني زيد الأكراد – مركز الفتح.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.