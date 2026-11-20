أفادت وكالة ريا نوفوستي بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 أخرين في هجوم شنته القوات الأوكرانية على بلدة يوبيليني في لوجانسك.

وفي المقابل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 310 مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها نجحت أيضا في استهداف منشآت البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا.

كما تم أيضا استهداف سفن بحرية تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بحسب البيان الروسي .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل في كييف وعدد من المقاطعات.