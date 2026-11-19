أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاجتماع المقبل بشأن أوكرانيا قد يُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن مكان انعقاد المحادثات لم يُحسم بعد.

وفقا لوكالة "إنترفاكس أوكرانيا"، أكد ميرتس أن الاجتماع المقبل ستشارك فيه أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.

استعداد أوروبي للتفاوض مع موسكو

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الخميس: "بالطبع، نحن مستعدون للتفاوض مع روسيا، لقد تحدثنا عن هذا الأمر بالفعل، وينبغي أن تُعقد هذه المفاوضات قريباً بصيغة تضم أوكرانيا وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف: "يمكن أن يكون ذلك، على سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لعرض موقفنا الأوروبي المشترك".

موقفنا الأوروبي المشترك".