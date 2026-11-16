اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

أثار الفنان أحمد السقا حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موقفه المفاجئ من اعتذار المنتج هشام سليمان، على خلفية حديثه عن أجر مصفف شعره في مسلسل «نسل الأغراب»، وما صاحبه من ذكر اسم الفنان بطريقة أثارت الجدل.

رد أحمد السقا على اعتذار المنتج هشام سليمان، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد خلاله تقديره للعلاقة التي تجمعهما، لكنه رفض اعتذاره، مشددا على أن ما بينهما أكبر من أن يستدعي اعتذارا، خاصة أنه يعتبره بمثابة شقيقه الأكبر.

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