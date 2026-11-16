حبس مذيع بقناة فضائية 4 إيام في اتهامه بإنهاء حياة طفليه بالطالبية

قررت النيابة العامة حبس مذيع بإحدى القنوات الفضائية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة طفليه، البالغين من العمر 7 و9 سنوات، بعد وصلة من الضرب داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة لوضع تصور كامل للواقعة ومطابقته مع أقوال المتهم.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الجريمة خاصة استماع عدد من الجيران لأصوات صرخات الطفلين وزعم المتهم أنه تعدى عليهما بالضرب لتقويم سلوكهما وتأديبهما.

وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد من الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مذيع بإحدى القنوات الفضائية، لاتهامه بقتل طفليه البالغين من العمر 7 و9 سنوات، داخل مسكنه بمنطقة الطالبية، بعدما اعتدى عليهما بالضرب حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، على خلفية اتهامه لهما بسرقته.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل مدربًا بإحدى صالات الألعاب الرياضية، دخل في خلاف مع طفليه، ووجه إليهما اتهامات بالاستيلاء على أمواله، قبل أن يعتدي عليهما بالضرب المبرح، ورطم رأسهيهما بالحائط، ما أسفر عن وفاتهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفلين متوفيين داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تورط والدهما في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة، وبيان الدوافع وراء إقدام الأب على إنهاء حياة طفليه.