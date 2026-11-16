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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خمسة بلدان أوروبية تعتزم إنشاء مركز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في رواندا

خمسة بلدان أوروبية تعتزم إنشاء مركز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في رواندا
خمسة بلدان أوروبية تعتزم إنشاء مركز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في رواندا
أ ش أ

 تعتزم خمس دول أوروبية الإعلان عن خطة لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم واستنفدوا سبل الطعن القانونية إلى مركز للترحيل في رواندا، في إطار مساعٍ أوروبية لتسريع إعادة المهاجرين والحد من الهجرة غير النظامية.

ونقلت مصادر مطلعة على الخطة في أثينا أن الدول الخمس، وهي ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، تستعد للإعلان عن الاتفاق خلال اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا، بعدما كشفت في سبتمبر الماضي عن عملها للتوصل إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة ما يُعرف بـ"مراكز العودة".

وتأتي هذه الخطوة عقب الموافقة على لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن العودة، التي تستهدف تسريع عمليات الترحيل وتتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود التكتل.

وتختلف الخطة الأوروبية عن المشروع البريطاني السابق لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، الذي لم يُنفذ، إذ تقتصر على الأشخاص الذين استنفدوا جميع المسارات القانونية للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ولا تشمل من لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة.

في المقابل، أثارت الخطة تساؤلات بشأن المساءلة وحماية حقوق المهاجرين، إذ أعربت منظمات حقوقية عن مخاوف من احتمال انتهاك حقوقهم عند نقلهم إلى دولة لا تربطهم بها صلة، فيما أكد قادة الدول الخمس أن ترتيباتهم ستلتزم بالقانونين الأوروبي والدولي.

خمس دول أوروبية طالبي اللجوء الطعن القانونية مركز للترحيل في رواندا

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