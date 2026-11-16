خلال 24 ساعة.. اشتعال النيران في 3 سفن عملاقة بمضيق هرمز

أفادت إدارة العلاقات العامة في الجيش الإيراني، اليوم الإثنين 16 نوفمبر، باصطدام 3 ناقلات نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز واندلاع النيران فيها خلال الساعات الـ 24 الماضية.



حول اشتعال الناقلة الثالثة، أوضح بيان الجيش الإيراني أن ناقلة نفط وصفها بـ "المخالفة" كانت تعبر في مسار غير مصرح به شرقي المضيق قبل أن تصطدم بلغم بحري وتشتعل فيها النيران، لتكون بذلك الحادثة الثالثة من نوعها خلال يوم واحد.

جددت القوات المسلحة الإيرانية تأكيدها على أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن المخالفة، داعية جميع شركات الشحن ومالكي الناقلات إلى الامتناع عن سلوك المسارات غير المصرح بها أو إيقاف تشغيل أنظمة الملاحة والتتبع.

يـأتي ذلك، في ظل تصعيد أوسع في المضيق ويتزامن هذا البيان مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أن إجمالي الناقلات التي تعرضت لانفجارات وحرائق في المضيق بلغ 6 ناقلات منذ يوم أمس الأحد، مشيراً إلى أن بعضها كان يحاول عبور الممر الجنوبي تحت حماية مقاتلات أمريكية، وأن عمليات التلغيم تأتي رداً على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.



و تشهد المنطقة استنفاراً عسكرياً متزايداً، حيث أعلن الحرس الثوري السيطرة على طائرة مسيّرة أمريكية قرب جزيرة قشم، تزامناً مع تقارير عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" إلى المنطقة.