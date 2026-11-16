الجيش السوداني يحقق تقدما بولاية غرب كردفان

حقق الجيش السوداني عملياته في محيط مدينة النهود بولاية غرب كردفان جنوب غرب البلاد.

وقال الناطق باسم وحدة العمل الخاص في الولاية محمد ديدان للعربية اليوم الاثنين إن قواته تتقدم نحو مركز المدينة عبر عدة محاور.

أشار إلى استمرار تدمير مركبات قتالية للدعم السريع وأسر أعداد من عناصرها في الدفاعات المتقدمة عن مدينة النهود بمنطقة الرويانة وغيرها من المناطق الواقعة في محيط مركز المدينة وداخل حدود محلية النهود.

كما كشف عن رصد عمليات انسحاب لعناصر الدعم السريع من داخل المدينة نحو مناطق تمركزاتها في الأنحاء الغربية لولاية غرب كردفان والمحاذية لإقليم دارفور.

كما أضاف ديدان أنه تم رصد تجمعات في كل من غبيش وودبندة الواقعتين إلى الغرب من مدينة النهود وقبالة إقليم دارفور.

وتوقع توغل الجيش وإحكام سيطرته على المدينة في أي لحظة في ظل التقدم الكبير للجيش وتراجع الدعم السريع.