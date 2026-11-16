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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يقترب من مستوى 17 رانداً مع تراجع العملة الجنوب أفريقية

الدولار يقترب من مستوى 17 رانداً مع تراجع العملة الجنوب أفريقية
الدولار يقترب من مستوى 17 رانداً مع تراجع العملة الجنوب أفريقية
أ ش أ

تراجع الراند الجنوب أفريقي أمام الدولار خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ متأثراً بمواصلة العملة الأمريكية مكاسبها، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، إلى جانب قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة في البلدين.

وانخفض الراند بنسبة 0.3% ليسجل 16.9925 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 17 رانداً للدولار.

وجاء تراجع العملة الجنوب أفريقية بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، للجلسة الخامسة على التوالي، ما زاد الضغوط على عملات الأسواق الناشئة.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، إلى جانب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر أكتوبر، المقرر نشره الأربعاء المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة.

وفي جنوب أفريقيا، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم لشهر أكتوبر، المقرر صدورها الأربعاء، وقرار البنك الاحتياطي الجنوب أفريقي بشأن أسعار الفائدة، المنتظر الخميس.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 5.1%، فيما يترقب المستثمرون إشارات البنك المركزي بشأن توجهاته النقدية، عقب رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية الجنوب أفريقية لأجل عشر سنوات، المستحقة في عام 2035، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 8.545% خلال التعاملات المبكرة.

ويعكس أداء الراند تأثر عملات الأسواق الناشئة بمسار الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ تؤدي مكاسب العملة الأمريكية عادة إلى زيادة الضغوط على هذه العملات، فضلاً عن التأثير في تدفقات رؤوس الأموال وشهية المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة.

تراجع الراند الجنوب أفريقي مواصلة العملة الأمريكية مكاسبها ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا

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