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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة  الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13983 طن تشمل : 2700 طن مولاس و 2300 طن يوريا و 300 طن برسيم حجازى و 3500 طن ذرة و 2000 طن بذرة صويا و 3183 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65325 طن تشمل : 8308 طن حديد و 9458 طن قمح و 8000 طن خردة و 1434 طن خشب زان و 7500 طن ابلاكاش و 2000 طن فول صويا و 1500 طن فول و 21444 طن ذرة و 5181 طن بضائع متنوعة و 1562 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 500 طن   .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 408 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 22 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3748 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 29026 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4781 حركة . 
وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (  ARK FUTURA ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3188 طن تشمل خضروات و فواكه و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و كابلات ألومنيوم منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا - انجلترا – المغرب – المجر – سلوفاكيا – فرنسا – بلجيكا - المانيا .

دمياط ميناء دمياط سفن حاويات وبضائع عامه

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