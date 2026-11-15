انطلاق حملة فحص المدارس بجميع قرى دمياط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط ، عن بدء حملة فحص المدارس اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2026، وذلك بجميع مدارس الريف على مستوى المحافظة.

وتهيب مديرية الشؤون الصحية ، في بيان صادر عنها، أولياء الأمور والتلاميذ ضرورة التعاون مع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وتيسير مهام عملها داخل المدارس، بما يساهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان، والإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، والدكتور حسام فوزي محافظ دمياط.

وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتعليمات الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية للشئون الوقائية، وإشراف الدكتورة فجر زهيرى مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة.