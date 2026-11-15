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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة  الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7989 طن تشمل : 1255 طن مولاس و 5499 طن يوريا و 435 طن برسيم حجازى و 800 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60979 طن تشمل : 12110 طن حديد و 7958 طن قمح و 8310 طن خردة و 1080 طن خشب زان و 5500 طن فول و 20326 طن ذرة و 4800 طن بضائع متنوعة و 2869 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 895 طن   .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 175 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1127 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6758 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 27634 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4413 حركة .

دمياط ميناء دمياط حاويات وبضائع عامه سفن

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