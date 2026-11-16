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تحويل مسار بعض الرحلات الجوية لشرم الشيخ بدلا من القاهرة لسوء الأحوال الجوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحويل مسار بعض الرحلات الجوية لشرم الشيخ بدلا من القاهرة لسوء الأحوال الجوية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية بمطار القاهرة الدولي، فقد تم تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية القادمة من الخارج للهبوط بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة مستوى الرؤية إلى معدلاتها الطبيعية ، كما ترتب على ذلك تأخر إقلاع عدد من الرحلات الجوية عن مواعيد اقلاعها المجدولة  من مطار  القاهرة الدولى.

أكدت مصر للطيران أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تأتي دائما على رأس أولوياتها، وأن هذا الإجراء تم اتخاذه في ضوء الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في التشغيل.

وتتابع الشركة الموقف أولًا بأول من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC)، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمطار القاهرة الجوى ، لمتابعة مستجدات التشغيل ، لحين عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها الطبيعية، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال الرحلات إلى وجهاتها النهائية فور تحسن الأحوال الجوية.

هذا وتعرب مصر للطيران عن اعتذارها لعملائها عن أى تأخير ،  نتيجة لسوء الاحوال  جوية الخارجة عن إرادتها،  مؤكدة تقديرها لتفهمهم وتعاونهم وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة لهم.

وفي حالة وجود أي استفسارات، يرجى التواصل من خلال قنوات الاتصال التالية:

الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

الرقم الأرضي: 090070000.

الرقم الدولي: 97142306666+

الرقم الدولي: 966122297777+

زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

أو التوجه إلى أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

مصر للطيران شركة مصر للطيران مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

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