أحمد شوبير يكشف حقيقة الخلاف بين محمد صلاح وحسام حسن بسبب التبديل

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة أو خلاف بين محمد صلاح وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى رغبة قائد الفراعنة في عدم مغادرة الملعب أثناء المباريات.

وقال شوبير إن محمد صلاح لا يفضل الخروج من الملعب، وهي نفس الصفة التي كان يتمتع بها حسام حسن خلال مسيرته كلاعب، مشيرًا إلى واقعة سابقة عندما قرر المدرب هاريس استبداله في الدقيقة 90 خلال تغيير تكريمي، وهو ما أثار غضبه بشدة.

وأوضح أن حسام حسن كان عليه التمهيد لصلاح قبل اتخاذ قرار استبداله، خاصة أن اللاعب يتعامل بحساسية مع مسألة الخروج من الملعب.

وأضاف شوبير أن المدير الفني ليس مطالبًا بالاعتذار لأي لاعب بسبب قرار التبديل، لكنه كان بإمكانه التحدث مع صلاح قبل استبداله، والاستفسار منه عما إذا كان يشعر بالإجهاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن كان يستطيع توضيح أسباب التغيير بشكل مختلف، مثل الإشارة إلى شعور اللاعب بالإرهاق أو الرغبة في حمايته من خشونة لاعبي المنافس، بدلًا من الاكتفاء بتبرير القرار بأسباب فنية.