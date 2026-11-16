إصابة شخصين في تصادم تروسيكل مع تريلا على طريق القاهرة الزراعي بالدقهلية

أُصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة تريلا، على طريق القاهرة الزراعي، عقب قرية فيشا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من:

منى علاء أحمد أبو جودة، 30 عاما ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأسامة عبدالرحمن محمد، 40 عاما ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.