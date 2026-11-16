الداخلية تكشف عن تفاصيل تعدي تلميذ على زميله داخل معهد في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام صبي بالتعدي على ابنها بالضرب وإحداث إصابته حال تواجدهما داخل أحد المعاهد بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضي تبلغ لمركز شرطة أجا من إحدى المستشفيات باستقبال نجل القائمة على النشر (طالب سن 7 – مقيم بدائرة المركز) مصاب بإنفصال شبكى بالعين اليسرى وكدمة بالوجه وبسؤال والده (سائق) إتهم (طالب بذات المعهد سن 7 – مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بالضرب بسبب المزاح وإحداث إصابته أثناء تواجدهما بالمعهد المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوجه أحد المحامين صحبة المشكو فى حقه للنيابة العامة حيث قررت تسليم الطفل لأهليه وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته .

