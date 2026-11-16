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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي ام دبليو 440i 2027 تباع بهذا المواصفات

بي ام دبليو 440i موديل 2027
بي ام دبليو 440i موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 440i موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو 440i موديل 2027، وتنتمي 440i لفئة السيارات الكوبيه .

مواصفات بي ام دبليو 440i موديل 2027

بي ام دبليو 440i موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو 440i موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبلوتوث .

بي ام دبليو 440i موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو 440i أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system .

محرك بي ام دبليو 440i موديل 2027

بي ام دبليو 440i موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو 440i موديل 2027 الكوبيه قوة 387 حصان، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 59 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 440i موديل 2027

بي ام دبليو 440i موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو 440i موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

سعر بي ام دبليو 440i موديل 2027

بي ام دبليو 440i موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو 440i موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 7 مليون و 650 ألف جنيه .

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