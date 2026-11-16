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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو X5 موديل 2027... بقوة تتجاوز 600 حصان

بي ام دبليو X5
بي ام دبليو X5
صبري طلبه

تواصل بي إم دبليو الألمانية تطوير حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال X5 موديل 2027، التي تأتي بتحديثات تشمل التصميم والتجهيزات الداخلية ومنظومات الحركة. 

محرك بي ام دبليو X5 بقوة 612 حصانًا

تستمد بي إم دبليو X5 M60e xDrive موديل 2027 قوتها من محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يعمل بالتعاون مع محرك كهربائي، وتنتج المنظومة مجتمعة 612 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 800 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام الدفع الكلي AWD.

بي ام دبليو X5

تسارع ومدى السيارة بي ام دبليو X5

تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 4.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم في الساعة، وتعتمد المنظومة الكهربائية على بطارية بسعة 26.5 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 98 كم.

بي ام دبليو X5

تصميم بي ام دبليو X5

تحصل السيارة بي ام دبليو X5 على تصميم خارجي رياضي، مع واجهة أمامية تتضمن مصابيح LED وإضاءة نهارية، بالإضافة إلى عجلات ألمنيوم رياضية بقياس 22 بوصة، مع مرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا ومزودة بخاصية التدفئة، فضلًا عن فتحة سقف بانورامية.

بي ام دبليو X5

وتبلغ أبعاد X5 الجديدة نحو 4,998 مم طولًا، و2,000 مم عرضًا، و1,742 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 3,035 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 226 مم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة في النسخة الهجينة 525 لترًا.

بي ام دبليو X5

تجهيزات بي ام دبليو X5

تأتي المقصورة بفرش جلدي فاخر، مع مقاعد كهربائية، وبخصائص التدفئة والتبريد والحفظ، كما تحصل عجلة القيادة على كسوة جلدية وأزرار متعددة الوظائف، مع خاصية التدفئة، وتضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكيًا رباعي المناطق، مع فتحات تهوية للركاب في الخلف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية وشاشة ترفيه اختيارية للراكب الأمامي.

بي ام دبليو X5

وتستند التجهيزات التقنية إلى شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 17.9 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، وبنظام صوتي من ترفيهي، مع مجموعة من تقنيات الاتصال والترفيه.

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