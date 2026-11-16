محلل رياضي: يجب أن يتخلى علي ماهر عن الشراسة الهجومية

أشاد محمد علاء، المحلل الرياضي، بأداء منتخب مصر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، عقب الفوز على مالاوي بخماسية، مشيرًا إلى هدف محمد هاني، وما يعكسه من عمل فني داخل المنتخب.



وقال محمد علاء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «علي ماهر دائمًا يبحث عن اللاعب الحر في الملعب، ولم يُمنح الوقت الكافي عندما تولى تدريب المنتخب قبلها بكام يوم، ومع ذلك قدر يحفظ اللاعبين التكتيك، وده شيء يُحسب له».



وأضاف: «الناس انبهرت بهدف محمد هاني مع المنتخب، وخرج علي ماهر وتحدث عن أن الفريق تدرب كثيرًا على تنفيذ الهدف، وأن فتوح نفذ الجملة دي أكثر من مرة، وده شيء إيجابي يُحسب لعلي ماهر مع المنتخب».



وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك هوية هجومية تحت قيادة علي ماهر، قائلًا: «لدينا هوية هجومية في منتخب مصر، وده شيء يقدمه علي ماهر في أي مكان يعمل فيه. المرونة دي موجودة مع الأندية، لكن القصة مع المنتخب مختلفة قليلًا، ويجب أن يكون هناك التزام وتحفظ دفاعي في طريقة اللعب خلال ظروف معينة».



واختتم: «لا أريد تحميل علي ماهر مسؤولية الكثافة الهجومية فقط، فهو سيحتاج إلى وقت لضبط الإيقاع الدفاعي لمنتخب مصر، كما يحتاج إلى أن يكون أكثر مرونة في الدفاع، والتخلي عن الشراسة الهجومية في بعض المباريات من أجل تحقيق التوازن الدفاعي».