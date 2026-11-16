قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغلوا انشغال الشرطة بحادث قطار.. عصابة تسرق مجوهرات بـ400 ألف يورو في إسبانيا
أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة فورا
هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء
يشمل المنطقة بأكملها.. أستاذ علوم سياسية يحذر من حدث عسكري يغير مسار مفاوضات إيران
دعاء الفجر المستجاب.. ردد مفاتيح الرزق والفرج وبداية يوم مليء بالبركة
بيدق المسمار بضربة واحدة.. نجار مصري يبهر السعوديبن بمهارته وكرمه
قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينج في الصين.. ملفات نووية على الطاولة
خلي بالك وإنت سايق الصبح.. الضباب هيقفل الرؤية لأقل من 1000 متر لمدة 8 ساعات
محمد العدل ينتقد تجاوزات رواد السوشيال ميديا: ألفاظ لا يقرها دين ولا أخلاق
الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم
أمريكا تحذر مواطنيها في البحرين من هجمات محتملة.. والسفارة تدعو إلى أقصى درجات الحذر
عمدة موسكو: تدمير 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل رياضي: يجب أن يتخلى علي ماهر عن الشراسة الهجومية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أشاد محمد علاء، المحلل الرياضي، بأداء منتخب مصر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، عقب الفوز على مالاوي بخماسية، مشيرًا إلى هدف محمد هاني، وما يعكسه من عمل فني داخل المنتخب.


وقال محمد علاء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «علي ماهر دائمًا يبحث عن اللاعب الحر في الملعب، ولم يُمنح الوقت الكافي عندما تولى تدريب المنتخب قبلها بكام يوم، ومع ذلك قدر يحفظ اللاعبين التكتيك، وده شيء يُحسب له».


وأضاف: «الناس انبهرت بهدف محمد هاني مع المنتخب، وخرج علي ماهر وتحدث عن أن الفريق تدرب كثيرًا على تنفيذ الهدف، وأن فتوح نفذ الجملة دي أكثر من مرة، وده شيء إيجابي يُحسب لعلي ماهر مع المنتخب».


وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك هوية هجومية تحت قيادة علي ماهر، قائلًا: «لدينا هوية هجومية في منتخب مصر، وده شيء يقدمه علي ماهر في أي مكان يعمل فيه. المرونة دي موجودة مع الأندية، لكن القصة مع المنتخب مختلفة قليلًا، ويجب أن يكون هناك التزام وتحفظ دفاعي في طريقة اللعب خلال ظروف معينة».


واختتم: «لا أريد تحميل علي ماهر مسؤولية الكثافة الهجومية فقط، فهو سيحتاج إلى وقت لضبط الإيقاع الدفاعي لمنتخب مصر، كما يحتاج إلى أن يكون أكثر مرونة في الدفاع، والتخلي عن الشراسة الهجومية في بعض المباريات من أجل تحقيق التوازن الدفاعي».

منتخب مصر اخبار الرياضة علي ماهر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

فصل طلاب

جامعة الدلتا تفصل 8 طلاب نهائيًا بعد تحقيقات في مخالفات للقيم والأعراف

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

رئيس "التأمين الصحي"

رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

أسامة عبد الحي من قنا يحدد 3 عناصر أساسية لإعداد طبيب كفء

تنسيقية الاحزاب

تنسيقية الأحزاب تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا.. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد