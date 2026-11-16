استغلوا انشغال الشرطة بحادث قطار.. عصابة تسرق مجوهرات بـ400 ألف يورو في إسبانيا

ألقت قوات الحرس المدني الإسباني القبض على ستة أشخاص، بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في سرقة متجر مجوهرات بمدينة توريخوس في مقاطعة طليطلة، بعدما استغل أفراد العصابة انشغال قوات الشرطة بالتعامل مع حادث تصادم قطارين في المنطقة، للاستيلاء على مجوهرات تُقدر قيمتها بنحو 400 ألف يورو.

ووقعت عملية السطو في 28 أكتوبر الماضي، بعد وقت قصير من حادث تصادم قطار تابع لشركة «رينفي» وآخر تابع لشركة «إيريو» في منطقة أوردا، والذي أسفر عن مقتل 69 شخصًا، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وبحسب الحرس المدني، اقتحم ثلاثة أشخاص ملثمين، يرتدون ملابس عمل، متجر المجوهرات، وأشهروا سلاحًا ناريًا في وجه أصحابه، وهددوهم واعتدوا عليهم، قبل الاستيلاء على المجوهرات المعروضة داخل المتجر وتلك المحفوظة في الخزنة، وقدرت قيمة المسروقات بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو.

وفرّ المنفذون باستخدام سيارة كان ينتظرهم بداخلها شخص رابع، فيما هددوا عددًا من المارة بالقتل بعدما حاولوا منعهم من الهرب. وأطلق الحرس المدني عملية مطاردة واسعة بمشاركة وحدات من قيادة طليطلة، مع الاستعانة بمروحية تابعة للخدمة الجوية لتعقب السيارة.

وتمكنت القوات من تحديد موقع السيارة، التي تبين أنها مسروقة قبل أيام من بلدة في منطقة مدريد، أثناء سيرها على الطريق السريع A-5. وبعد مطاردتها إلى طريق ريفي، تخلى عنها المتهمون وأشعلوا فيها النيران في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، قبل مواصلة الهرب سيرًا على الأقدام عبر الحقول.

واعترضت القوات طريق الأربعة وألقت القبض عليهم، قبل أن تستكمل التحقيقات لتحديد باقي المتورطين، ما أسفر عن توقيف رجل وامرأة آخرين في بلدة إل كاسار دي إسكالونا بطليطلة، وعُثر بحوزتهما على مجوهرات مسروقة تقدر قيمتها بنحو 60 ألف يورو داخل حقيبة ظهر.

وأشار الحرس المدني إلى إيداع أربعة من الموقوفين الحبس الاحتياطي، كما يُشتبه في تورط اثنين منهم في عملية سطو على صالة بنغو في مدريد، ضمن منظمة إجرامية كُشف عنها في تحقيق منفصل.

وشاركت في العملية وحدات الشرطة القضائية ومجموعة «سيريس» والفرق الإقليمية في توريخوس وتالافيرا دي لا رينا، إلى جانب فرق مكافحة سرقة المنازل والمنشآت التجارية ودوريات أمن المواطنين والخدمة الجوية للحرس المدني.