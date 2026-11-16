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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا اللوزي: بحب الأكل السوري والمصري ولازم يكون معمول بمزاج.. خاص فيديو

الفنانة يسرا اللوزي
الفنانة يسرا اللوزي
أحمد البهى   -  
أوركيد سامي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «برلين»، الذي تجسد خلال أحداثه شخصية سيدة سورية، وتحدثت عن مدى التشابه بينها وبين الشخصية التي تقدمها على الشاشة، كما كشفت عن جانب من شخصيتها الحقيقية وعلاقتها بالطعام، مؤكدة أن هناك العديد من التفاصيل التي تجمع بينها وبين الشخصية.

وخلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، ، وعلى هامش حديثها عن الفيلم، سُئلت يسرا اللوزي عن نسبة التشابه بينها وبين الشخصية التي تجسدها، لتوضح أنها لا تستطيع تحديد نسبة معينة أو وضع رقم محدد لمدى التقارب بينهما، لكنها أكدت أن الشخصية تشبهها بالفعل في بعض الصفات والتفاصيل اليومية.

وأشارت يسرا اللوزي إلى أن أبرز أوجه التشابه بينها وبين الشخصية يتمثل في حبها الشديد للطعام واهتمامها بالتفاصيل الخاصة بطريقة تحضيره، موضحة أنها من الأشخاص الذين يحبون تناول الأكل بمذاق مضبوط، ولا تفضل أن يكون الطعام عادياً أو ينقصه أي من التفاصيل التي تمنحه مذاقه المميز.

وأضافت أن حبها للطعام يجعلها دقيقة للغاية في اختيار طريقة تحضيره، فحتى الأكلات  مثل طبق الفول، تحب أن يكون مجهزاً بتوابل معينة وبطريقة محددة، حتى تحصل على المذاق الذي تفضله، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بمجرد تناول الطعام، وإنما بالاستمتاع به عندما يكون مجهزاً بالشكل الصحيح.

وضربت الفنانة مثالاً بحبها للشاورما، موضحة أنها تفضلها بالثومية الإضافية، في إشارة إلى مدى اهتمامها بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في مذاق الأكلات بالنسبة لها.

وأكدت يسرا اللوزي أنها قد تكون صعبة بعض الشيء فيما يتعلق بالطعام، لأنها تحب أن تتناول الأكلات بالطريقة التي تفضلها، وأن تكون كل التفاصيل مضبوطة، بداية من التوابل وحتى طريقة التحضير والتقديم.

كما تحدثت الفنانة عن حبها للمطبخين المصري  و السوري ، مشيرة إلى ارتباطها بالأكلات التي تنتمي إلى الثقافتين، وهو ما يتماشى مع خلفيتها العائلية، حيث إن والدها مصري ووالدتها سورية، الأمر الذي جعلها قريبة من المطبخين وتستمتع بتنوع الأكلات والنكهات التي يقدمهما كل منهما.

ويأتي حديث يسرا اللوزي عن هذه التفاصيل في إطار الكشف عن الجوانب الإنسانية والشخصية التي تجمعها بالشخصية التي تقدمها في فيلم «برلين»، إذ أوضحت أن التشابه بينهما لا يرتبط بالضرورة بنسبة محددة، وإنما يظهر في بعض الطباع والتفاصيل اليومية، وعلى رأسها حب الطعام والاهتمام بمذاقه وطريقة إعداده.

الفنانة يسرا اللوزي اخبار الفن نجوم الفن

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