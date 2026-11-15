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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يناشد أولياء الأمور تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

ناشد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أولياء الأمور سرعة التوجه لتطعيم أبنائهم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بعد قرار مد فترة الحملة القومية للتطعيم حتى يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر الجاري، وذلك للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بالمجان للمصريين وغير المصريين.

وأوضح المحافظ أن التطعيمات متاحة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة المنتشرة بنطاق محافظة الإسكندرية، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بما يتيح للأسر فرصة تطعيم أطفالهم من خلال أقرب وحدة صحية أو مكتب صحة.

التطعيم بالمجان

وأكد أيمن عطية أهمية استغلال فترة مد الحملة، وعدم تفويت فرصة حصول الأطفال على التطعيم المجاني، مشيرًا إلى أن الوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال تأتي على رأس أولويات الدولة.

حماية الأطفال

وأشار المحافظ إلى أن التطعيم يمثل أحد أهم وسائل الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، ويسهم في الحد من انتشارهما وتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عنهما.

ودعا أولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أطفالهم خلال الفترة المحددة، والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا بجميع الوحدات ومكاتب الصحة، حفاظًا على صحة الأطفال وسلامة المجتمع.

محافظة الإسكندرية التطعيم الحصبة الألمانية

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